Durczok przejechał 370 km po pijaku

Piotrkowska prokuratura postawiła byłemu dziennikarzowi TVN dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara od 9 miesięcy do 12 lat więzienia. Drugi zarzut to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może grozić za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Dziennikarz miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Choć śledczy chcieli aresztowania Kamila Durczoka, sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury. Dziennikarz wpłacił 15 tys. poręczenia, opuścił areszt i po wyjściu z sali sądowej poinformował o przyznaniu się do zarzucanych mu czynów oraz przeprosił najbliższych.