Durczok był naćpany? Nowe fakty w śledztwie

We krwi Kamila Durczoka nie stwierdzono obecności narkotyków tylko ślady substancji psychotropowej - czytamy w portalu wPolityce.pl. Obecność substancji we krwi Durczoka ustalił jeden z zakładów medycyny sądowej.

Z informacji portalu wynika, że środek, którego ślady znaleziono we krwi celebryty, to substancja psychotropowa Nordiazepam.

Przypomnijmy, Kamil Durczok został zatrzymany po kolizji do jakiej doszło na DK1. Dziennikarz miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury rejonowej, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Grozi może mu do 12 lat więzienia. Przyznał się tylko do jazdy pod wpływem alkoholu.