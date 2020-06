Prezydent Andrzej Duda: Walczymy po to, aby Polakom żyło się lepiej

W czasie niedzielnej konwencji w Krakowie urzędujący prezydent podsumował kończącą się kadencję: „Przez całe pięć lat działałem dla państwa; wszystko co robiłem, robiłem po to, by moim rodakom żyło się lepiej”. Andrzej Duda przekonywał, że był dostępny dla wszystkich oraz skrytykował rządy PO – PSL za podniesienie wieku emerytalnego.

Prezydent w swoim przemówieniu odniósł się do wielu aspektów polityki krajowej i zagranicznej. Zapewnił, że „Chcę tą politykę kontynuować, chcę, żeby polska rodzina miała zapewnione bezpieczeństwo”. Zwrócił się również do ekologów: „Są tutaj młodzi, jak sądzę z Alertu Klimatycznego. Pytają, co z klimatem. Proszę państwa w ciągu ostatnich lat przede wszystkim po szczycie COP24 w Katowicach światowej konferencji klimatycznej, gdzie byłem, który między innymi przedstawiał zasadę „just transition”, sprawiedliwej transformacji, czyli sprawiedliwego przejścia do gospodarki chroniącej klimat”. Wskazał także na szereg ekologicznych programów jak: „Twój prąd”, „Czyste powietrze” czy „Miasto z klimatem”.