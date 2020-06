Duda: Oni pozwalali kraść pieniądze na 500+

Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że Andrzej Duda umie też walczyć ostro. Oto co powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w Trzebnicy:

- Program [500+] wspiera rodziny wychowujące dzieci. Tak, to są pieniądze z płaconych przez państwa podatków. Problem polega tylko na tym, że oni pozwalali je kraść, 50 mld zł było kradzionych, 50 mld z VAT-u. My w ogromnym stopniu tę kradzież zatrzymaliśmy i to właśnie z tych pieniędzy, które odebraliśmy je złodziejom, dzisiaj wypłacane jest program 500+, 300+ i 13. emerytury dla seniorów