,,Dramatycznie nisko Pan lata… Nie wstyd Panu?'' - Prezydent odpowiada na wpis Belki powielającego fejka

W dniu dzisiejszym „dziennikarze śledczy” należącego do RASP portalu Onet przeprowadzili „śledztwo”, którym zaznaczyli pusty slot do kabla telefonicznego, a obok oczywiście był drugi slot z wpięty kablem. Nagłośnili przy tym sprawę jakoby prezydent Andrzej Duda dzwonił z niepodłączonego do linii telefonicznej aparatu. Do tego fejka na Twitterze odniósł się kiedyś prezes NBP a obecnie europoseł KO Marek Belka powielając przekłamania i obrażając Głowę Państwa. Prezydent Duda odpowiedział ... konkretnie i piorunująco!



- Znów wszyscy się czepiają Andrzeja Dudy. Tym razem w związku z wykorzystaniem telefonu bezprzewodowego. Biorąc pod uwagę poziom tej prezydentury, może i lepiej, że nie jest podłączony do sieci. Jeszcze by się prezydent Biden dodzwonił i byłby klops – napisał Belka na Twitterze.

- Dramatycznie nisko Pan lata, Panie Prezesie. Nie wstyd Panu? - odpisał mu Prezydent Duda.

mp/twitter/fronda.pl