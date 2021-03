Dramatyczne nagranie Piasecznego. Piosenkarz trafił do szpitala

Zakażony koronawirusem Andrzej Piaseczny trafił do szpitala. Wokalista postanowił nagrać film, w którym apeluje do swoich fanów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Choć przyznaje, że wolałby nie pokazywać się w takim stanie, Andrzej Piaseczny opublikował film ze szpitala. Podłączony do medycznej aparatury, ciężko łapiąc oddech 50. letni piosenkarz podkreśla, że nie spodziewał się, iż tak ciężko przejdzie zakażenie.

- „Kochani, wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po dziesięciu dniach chorowania znowu musiałem się znaleźć tutaj”

- mówi.

Dlatego Piaseczny zdecydował się postanowił do swoich fanów o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny.

- „Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i zaangażowaniem się mną tutaj zajmują”.

kak/rmf.fm, Instagram