Dramat we Włoszech. Fala zamknięć klasztorów kontemplacyjnych

katolik 21.1.20 18:54

Smutne to, ale to że lewactwo w Europie a także w UE i Świecie niszczy wszystko co katolickie powoduje że zbliża się to co nie nieuniknione, jakbyśmy to nie nazwali "Koniec Świata, "Zagłada" czy "upokorzenie Kościoła" itp. jednak nikt nie pokona wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, NIKT!, i ci co prześladują zostaną pochłonięci przez ciemność wieczną i nigdy nie ujrzą Światła Wiecznego, a chrześcijanie, katolicy wrócą na należne im miejsce.