Dramat w USA: Koronawirus w ciągu doby zabił niemal 2 tys. osób. Już prawie 400 tys. zakażonych

T 8.4.20 9:35

Babilon USA. Poszperajcie w sieci ile tam stoi masońskich pomników, budowli, założeń architektonicznych w formie masońskich znaków. Każdy prezydent jest namaszczony przez taką albo inną lożę.



PS: Uprzedzając zarzuty w stylu "ruska onuca" dodam, ze w Rosji jest to samo. Tak samo we Włoszech, Francji, UK, Hiszpanii. To są współczesne Babilony i one właśnie upadają.