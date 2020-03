Dramat w Hiszpanii: Kolejne 514 ofiar koronawirusa, ciała nie mieszczą się w kostnicach

Łącznie w Hiszpanii w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło do tej pory 2696 osób. Liczba infekcji wzrosła w ciągu doby o 6,5 tys. i wynosi obecnie niemal 40 tys.

Hiszpański resort obrony ujawnił także, że w związku z rozwojem epidemii, siły zbrojne państwa będą wytwarzać leki na potrzeby obywateli. Duże niedobory środków farmaceutycznych notowane są na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu. Do wieczora w poniedziałek liczba zakażonych wzrosła do 12,3 tys., z kolei liczba zgonów do 1535.