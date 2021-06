Dramat w Bawarii. Nożownik to 24-letni Somalijczyk

Dramatyczne sceny rozegrały się wczoraj w centrum niemieckiego Würzburga. Młody mężczyzna atakował nożem przypadkowe ofiary. Według informacji dziennika „Bild” zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych. Okazuje się, że napastnik to 24-letni Somalijczyk.

W mieście Würzburg w Niemczech doszło wczoraj do ataku nożownika. Policja potwierdza, że są ofiary śmiertelne, jednak nie precyzuje ich liczby.

Napastnik został obezwładniony przez policję strzałem w kolano. Informując wczoraj popołudniu o zażegnaniu niebezpieczeństwa policja podkreślała, że nic nie wskazuje na to, aby sprawców było więcej niż jeden.

Szef MSW Bawarii Joachim Herrmann podkreślił, że władze nie wykluczają islamistycznego podłoża ataku. Sprawca to mieszkający od 2015 roku w Würzburgu 24-letni Somalijczyk. Herrmann przekazał, że był wcześniej znany policji z w powodu aktów przemocy i problemów psychiatrycznych. Kilka dnia temu, jak dodał, został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z dramatycznego zajścia. Na jednym z nich widać plamy krwi na ziemi. Na innym widzimy napastnika, który w rękach trzyma przedmiot przypominający nóż.

