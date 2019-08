Dramat KO! Polacy bardziej ufają Kuchcińskiemu niż Schetynie. Na czele Duda, Morawiecki i Kaczyński

Szymon 14.8.19 15:25

Bardziej ufają? Tu wcale nie o zaufanie chodzi.Dramat Polski polega na 2 rzeczach. Pierwsza, to taka, że PiS chce skundlić społeczeństwo za 100 euro miesięcznie. To jest mniejszy dramat. A większy to taki, że społeczeństwo świadomie samo daje się skundlić za to 100 euro, na które z resztą i tak się samo zrzuca. Ludzie mówią ciągle, że "Ok ci kradną, tamci kradli, ale ci przynajmniej się dzielą". Nie potrafią zrozumieć skąd te pieniądze na wszytskie plusy się biorą. Polskie społeczeństwo jest po prostu beznadziejne.