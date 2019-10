Dr Jerzy Targalski: Stanisław Michalkiewicz wyczekuje

Podobnie jak żołnierzowi wszystko kojarzyło się tylko z jednym, tak dla Redaktora każde wydarzenie jest zapowiedzią zdrady Ameryki. Ma ona potwierdzać katastrofalne skutki wyboru sojuszu z USA, bo skoro kiedyś, może za 10 lat, Ameryka sprzeda nas Rosji, by rozerwać sojusz rosyjsko-chiński, to już teraz należy zbliżyć się do Moskwy.

Reset miał być uzgodniony w Helsinkach, dziś zapowiadają go oszczędności w wydatkach na infrastrukturę militarną, by rozpocząć budowę muru na granicy z Meksykiem, jutro będzie to jakiś tweet Trumpa. Mistrz ironii nigdy nie stawia pytania, co USA są gotowe dać Rosji w zamian za neutralność, tylko co Rosja by chciała, i puszcza wodze fantazji. W jego wyobraźni zawsze Rosja rozdaje karty. Tymczasem ważne jest, co USA są gotowe dać, a co się im nie opłaca.