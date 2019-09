Dr Jerzy Targalski punktuje Michalkiewicza

oficer LWP 22.9.19 20:17

chciałbym aby święta trójca czołowych pisowskich rusofobów Macierewicz, Szeremietiew i Targalski odpowiedziała na ten zestaw pytań zadanych przez internautę "uważny" :



cz. 2



16. Czy to Rosjanie zniszczyli, a następnie przymierzają się do wykupienia polskiej kolei?

17. Czy to Rosjanie chcą prywatyzować nasze lasy?

18. Czy to Rosjanie wysyłają naszych żołnierzy do Libii, Czadu czy Mali, by walczyli o ich roszczenia do obecnych tam złóż złota i ropy?

19. Czy to na potrzeby Rosjan utworzono GROM?

20. Czy to do Rosjan pielgrzymują wszyscy polscy politycy, by kiwać się pod murami Kremla obiecując strategiczne partnerstwo szefom rosyjskiego wywiadu?

21. Czy to Rosjanie mają w posiadaniu patenty na GMO i zmuszają nas do wprowadzania tej trucizny?

22. Czy to Rosjanie zmuszali nas do kupowania szczepień na świńską czy ptasią grypę?

23. Czy to Rosjanie spryskują chemikalia nad naszymi głowami i wzruszają ramionami na fakt, że wymiera przez to światowa populacja pszczół?

24. Czy to Rosjanie panoszą się po naszym kraju, roszcząc sobie prawa do wszystkiego co się w nim im spodoba?

25. Czy to paszporty Rosjan upoważniają do "odzyskiwania" kamienic lub ziemi ornej?

26. Czy to GRU kręci się po naszym kraju z żołnierzami uzbrojonymi w broń maszynową, z wycieczkami młodych Rosjan, którym pokazuje się miejsca "kaźni Rosjan" i "polskich morderców"?

27. Czy Rosjaninem jest Jan Tomasz Gross i czy Rosjanie ukuli stwierdzenie o "mordercach Polakach w Jedwabnem" czy o "polskich obozach koncentracyjnych"?

28. Czy to Rosjanie dają nam przykład kraju o bezkarnych służbach bezpieczeństwa, które mają prawo do zastrzelenia, torturowania, oraz inwigilowania każdego obywatela? …..

29. Czy to od Rosjan wychodzi przykład ułatwiania aborcji dla rozrywkowych panienek, legalizacji i tłumaczenia zboczeń (w tym pedofilii), oraz beztroskiego życia bez zasad i reguł, co niszczy całą cywilizację łacińską?

30. Czy to Rosjanie są największymi na świecie producentami i handlarzami narkotyków?

31. Czy to GRU w interesie swoich wojen narkotykowych doprowadza do degeneracji i wyniszczania całych pokoleń?