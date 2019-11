Dr Jerzy Targalski: Kiedy rozejdą się interesy Polski i USA?

oficer LWP 1.11.19 19:35

jakim pajacem trzeba być aby wierzyć w tą utopię , że bazy odstraszają, pisowska teoria żarcia amerykańskiego guano nabiera rozpędu, to wszystka ma tylko i wyłącznie wbić do pisowskich tępych łbów poczucie panicznego strachu a by zgodzili bez żadnego sprzeciwu aby jeszcze więcej sprowadzić do Polski jankeskich bandytów, których jedynym zadaniem będzie pilnowanie tępych polskich gojów aby nie wpadli na pomysł jakiegokolwiek sprzeciwu gdy dojdzie już do finalizowania żydowskich roszczeń zgodnie z ustawą Just477,