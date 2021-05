Dr Jerzy Targalski: Jeżeli nie będzie ostrej odpowiedzi, za chwilę KGB będzie porywało ludzi z Warszawy

„Ukaranie Łukaszenki jest oczywiście słuszne, ale główny cios powinien być wymierzony w Putina, po to, żeby zrozumiał, że popieranie Łukaszenki i popieranie takich akcji nie może być tolerowane” – mówił dziś dr Jerzy Targalski.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” odnosił się do zmuszenia do lądowania samolotu Ryanair na mińskim lotnisku. Dr Targalski podkreślił, że była to wspólna akcja Rosji i Białorusi. Oceniał też:

„Uważam, że należałoby zerwać stosunki dyplomatyczne z Białorusią i zastosować blokadę gospodarczą”.

Podkreślił, że brak niezwykle ostrej odpowiedzi na działania Białorusi będzie oznaczał, że:

„[…] a chwilę KGB będzie porywało ludzi z Warszawy, bo wie, że nic się nie stanie oprócz wyrażenia ostrego oburzenia moralnego”.

Rozmówca Doroty Kani dodał też, że Putin w ten sposób testuje też reakcję państw zachodnich. W ocenie dr Targalskiego brak odpowiedniej reakcji doprowadzi do tego, że Putin posunie się jeszcze dalej i będzie żądał przywrócenia wpływów Rosji w całym obszarze byłego ZSRR.

dam/PR42,Fronda.pl