Dr Jerzy Targalski: Jeżeli chcemy uzyskać reparacje, musimy popsuć obraz Niemiec w Europie

Moni 3.9.19 9:55

Na początek należy zażądać od Niemców wypłacenia godnych, czyli naprawdę wysokich, odszkodowań dla wszystkich żyjących jeszcze Polaków - więźniów niemieckich obozów zagłady oraz robotników przymusowych. Muszą to być bardzo wysokie indywidualne odszkodowania.



Jednocześnie rząd polski powinien zwrócić się do rządu Niemiec o natychmiastową kwerendę i zwrot wszelkich dóbr zagrabionych przez Niemców w czasie wojny w Polsce. Chodzi przede wszystkim o dzieła sztuki, księgozbiory, dobra materialne.



Po trzecie, niech Niemcy, w ramach rzekomej ekspiacji, odbudują symbolicznie w Polsce choćby niewielką część tego co tu zniszczyli. Na przykład Pałac Saski w Warszawie. I na koniec, w ramach deklarowanej swojej odpowiedzialności za tragedię II wojny, niech wspólnie z Polską dokonają zmian w swoich podręcznikach historii, po to by nie kontynuować swojego kłamstwa historycznego. Niech dokonają też zmian w prawie, chodzi o penalizację kłamstw historycznych w odniesieniu do II wojny.



Jeśli te zmiany utrwalą się w świadomości światowej opinii publicznej i utwierdzą ją w słusznym poglądzie o wyłącznym sprawstwie Niemiec za II wojnę, polskie oczekiwania reparacyjne będą miały chyba większą szansę na realizację. Należy naciskać Niemcy w tych sprawach nieustannie, wykorzystywać do tego każdą sytuację dyplomatyczną, angażować w przypominanie o tym, co o niemieckich zbrodniach powiedziano w Wieluniu i Warszawie, liczące się media światowe. Uzyskać to, by USA stały się w tych kwestiach wsparciem dla rządu w Polsce.