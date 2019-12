Dr Jerzy Targalski: Grzegorz Braun demaskuje USA

ktoś tam 5.12.19 16:59

Dobrze rozumiem konfederacką wizję ekonomiczną, że co się da to należy wszystko sprywatyzować?



No to taką prywatyzację przerabialiśmy w I Rzeczpospolitej i mieliśmy prywatnych magnatów. Obecnie taką prywatyzację mamy na wschodzie i nawet bardzo blisko bo na Ukrainie na przykład. Taka "Ziemia obiecana" v. 2.0... Balcerowicz+.



Jak prywatyzować to prywatyzować.