Dr Jerzy Targalski: Czyja to volkslista, Mistrzu Michalkiewiczu?

Rzadko autor koncepcji tłumaczącej procesy polityczne zachodzące w Polsce ma okazję szybkiego zweryfikowania swoich twierdzeń. Złotousty Stanisław Michalkiewicz jest autorem tezy, że wszystkie stronnictwa polityczne w Polsce są na usługach sił zewnętrznych i dlatego rywalizują ze sobą trzy stronnictwa: niemieckie, czyli PO, rosyjskie, a więc PSL, i oczywiście żydowsko-amerykańskie, to znaczy PiS.

Co więcej, zdaniem felietonisty nie ma żadnych szans, by powstała jakakolwiek siła polska i niezależna, gdyż całością życia rządzą obce agentury, a więc jeśli ktoś chce wziąć udział w życiu politycznym, pozostaje mu jedynie wybranie volkslisty, na którą może się zapisać. Sam Michalkiewicz radził w tej sytuacji rozwijanie kultury narodowej, gdyż żadnych szans politycznych przed Polską nie widzi.

Sam obawiam się, podejrzewam i nie wykluczam, że mogłaby to być lista ruska, gdybym bowiem nie wymienił żadnej volkslisty, oznaczałoby to, że neguję trafność analiz Stanisława Michalkiewicza, co oczywiście byłoby, według konfederatów, dowodem na brak patriotyzmu, banderyzm, związki z „państwem położonym w Palestynie”, CIA i niedorozwój umysłowy.