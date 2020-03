Dr Jerzy Targalski: Chiny nadzieją ludzkości...

STANISLAW 30.3.20 12:53

Co to, ten Dr taki "mondry", że nie wie, jak się Chińczycy wewnątrz rządzą?

Jak wygląda prawo rodzinne, metody lecznistwa, wybryki nauk biologicznych itd - więc oni wzorem? Czego?

To, co pisze, to skandal intelektualny i moralny!