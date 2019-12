Dr Jerzy Bukowski: Niezręczny wpis ukraińskich dyplomatów

Władzom jednego państwa może nie podobać się to, co robią władze drugiego, zwłaszcza jeżeli sprawa dotyczy ich wzajemnych relacji, także na podłożu historycznym, które w przypadku Polski i Ukrainy obfituje w wielorakie problemy. Istnieje jednak mnóstwo sposobów dyskretnego, zakulisowego określenia swojego stanowiska. Dopiero kiedy one zawiodą przychodzi czas na upublicznienie sporu.