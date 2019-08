Dr Jerzy Bukowski: Dla Lewicy bohaterami są Berling, Świerczewski, Kiszczak i Jaruzelski

Żądaniem odbudowy pomnika zdrajcy polskiej racji stanu, jakim był Zygmunt Berling, Włodzimierz Czarzasty daje jednoznaczny dowód, że on i razem z nim jego żałośni sojusznicy – Zandberg i Biedroń – to są po prostu ludzie, dla których liczy się przede wszystkim komunistyczna przeszłość – mówił dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Doktor odniósł się do zniszczenia pomnika Zygmunta Berlinga, do którego doszło w niedzielę. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta Warszawy o odbudowę pomnika Zygmunta Berlinga. Zdaniem dr. Jerzego Bukowskiego jest to dowód na to, że dla lewicy liczy się przede wszystkim komunistyczna przeszłość.