Dr Jerzy Bukowski apeluje: Pytajcie kandydatów KO, co myślą o Jachirze

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do uczestników spotkań wyborczych z kandydatami Koalicji Obywatelskiej (także do sympatyzujących z innymi ugrupowaniami politycznymi) o jednoznaczną odpowiedź na proste pytanie: czy solidaryzują się z Klaudią Jachirą, czy też potępiają sposób prowadzenia przez nią kampanii wyborczej oparty na znieważaniu narodowych imponderabiliów?

Sztab wyborczy KO do tej pory nie odpowiedział na apel naszego Porozumienia z 22 września, w którym domagaliśmy się podjęcia radykalnych kroków wobec osoby z upodobaniem wyszydzającej wartości, za jakie wiele pokoleń Polaków przelewało krew i oddawało życie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ani nie nakłonił Jachiry do rezygnacji z kandydowania, ani nie powiadomił prokuratury o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa.

Mamy jednak nadzieję, że wśród kandydatów do parlamentu z ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską są ludzie, dla których to, co wyprawia kandydatka do Sejmu Klaudia Jachira stanowi niedopuszczalne przekroczenie zasad toczenia walki politycznej, a brak reakcji sztabu oburza ich podobnie jak większość rodaków. Dlatego prosimy o zadawanie im sformułowanego powyżej, konkretnego pytania.