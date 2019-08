dr Jakub Koper: Korzenie LGBT to ideologia marksistowsko-leninowska

www 3.8.19 20:01

Jakiś czas temu Rabiej w którymś z wywiadów mówił "...bo z tego co wiem, to Kościół ma problem z pedofilią".

Teraz wyobraźmy sobie sytuację odwrotną co do osób i stron, ale z analogiczną wypowiedzią. Co by było gdyby arcybiskup Jędraszewski wypowiedział się w jakimś wywiadzie "...bo z tego co wiem, to środowiska LGBT mają problem z pedofilią"?

Od razu Biedronie i Rabieje podnieśliby krzyk, że to mowa nienawiści, że Jędraszewski wzywa do przemocy, że to faszyzm, itd, groziliby procesem i domagaliby się uniemożliwienia dalszych wypowiedzi tego typu.



Więc jak to jest? Jak to jest, że mnóstwo osób z przestrzeni publicznej krytykuje Kościół, w sposób podobny do Rabieja, a najczęściej gorszy, czego przykładem był chociażby niejaki Jażdżewski w swoim niedawnym wystąpieniu i nikt nie próbuje ich kneblować i uniemożliwiać im głosu krytyki, ale przeciwnie, ten głos krytyki może wybrzmiewać i jest stroną w polemice? Dlaczego Kościół nie posługuje się instrumentami kneblowania głosów przeciwników?

Dlaczego krytyka w drugą stronę ma przestać istnieć i LGBT stara się ją wyeliminować z przestrzeni publicznej?



Krasicki pisał "Prawdziwa cnota krytyk się nie boi", czy siłowe eliminowanie krytyki nie świadczy właśnie o strachu?