Wielkie polowanie na staruszka z mieszkaniem

Seniorom stwarza się wizję szybkich, łatwych i bezpiecznych przychodów na lata. Żeby starczyło na długi, leki, jedzenie, ubrania. A do tego jeszcze mieć zapewniony dach nad głową.

Jest to przedstawiane jako oferta finansowa, ale pomocą jednak nie jest, a za taką pomoc trzeba dość słono zapłacić. Najczęściej propozycje dotyczą przejęcia mieszkać w zamian za opisane świadczenia. Dzieje się tak, z uwagi na koniunkturę na rynku mieszkaniowym, ceny mieszkań stale rosną.

- Kupujący udają sąsiadów, pary, a czasami i okolicznych lekarzy, by zdobyć zaufanie i powalczyć o tanią nieruchomość. O sprawie piszemy w materiale pt. "Ulotkowi naciągacze podszywają się pod matki, pary i małżeństwa. Zrobią wszystko, by kupić mieszkanie". Oferują gotówkę od ręki. O mieszkania walczą też ci, którzy mają do zaoferowania comiesięczną rentę. I na jednych, i na drugich warto uważać.