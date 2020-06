Dożywotni Putin? Kreml chce szybko legitymizacji od narodu

Pierwszego czerwca Putin osobiście ogłosił, że ogólnokrajowe głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji Rosji odbędzie się 1 lipca. Naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa oceniła, że sytuacja epidemiczna pozwala na ten termin. Uznała, że głosowanie w tym terminie będzie bezpieczne. 1 lipca to środa, więc już ogłoszono, że będzie to dzień wolny od pracy. Ale już od 25 czerwca, a więc dzień po Paradzie Zwycięstwa, będzie można głosować przedterminowo. W kilku wybranych regionach (prawdopodobnie też Moskwie) będzie też można oddać głos przez internet. Poszerzenie wykorzystania obu tych form głosowania zostało przewidziane w przyjętej niedawno nowelizacji prawa wyborczego i jest uzasadniane sytuacją epidemiczną. To ułatwi władzy fałszerstwa. Podobnie jak działania mające na celu zapewnienie epidemicznego bezpieczeństwa przebiegu głosowania. Zapowiedziane głosowanie to nowy twór prawny. Ani to wybory, anie referendum. Co zresztą pozwala choćby na to, by nie wpuścić zagranicznych obserwatorów. Nie będzie obowiązywał próg frekwencji konieczny do uznania głosowania za ważne. Władzy będzie zależało na jak najwyższej frekwencji, by wzmocnić legitymizację przedłużenia rządów Putina. Sondaże nawet niezależnych ośrodków wskazują, że frekwencja będzie na pewno powyżej 50 proc., zaś większość poprze zmiany w konstytucji.