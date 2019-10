Doradca Donalda Trumpa: Cały świat musi wybrać, albo my, albo Chińczycy. Polska już wybrała

tomasz 1.10.19 14:22

Słuchaj baranie w PRL służyli ZSRR.Natomiast USA w przeciwieństwie do ZSRR to państwo na wysokim poziomie gospodarczym. Chiny to państwo które jest kopią ZSRR poza tym państwo środka kopiuje towary cały przemysł to jedna wielka kopia. Nie mają nic swojego czyli tak jak ww . ZSRR dlatego nie ma się czym ani kim zachwycać to jest kolos na glinianych nogach w każdej chwili może runąć . To państwo potrzebuje nowych technologii a skoro nie wytwarza własnych to jak już powiedziałem kradnie. Mam nadzieję że przeczytasz i dojdziesz do tych samych wniosków.