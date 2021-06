Doradca Bidena: USA nadal będą nakładały sankcje na rosyjskie firmy zaangażowane w budowę Nord Stream 2

Stany Zjednoczone nadal są przeciwne Nord Stream 2 – oświadczył podczas konferencji prasowej Jacob Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego. Sankcje USA będą kontynuowane, informuje portal 24tv.ua powołując się na CNN.

Według Sullivana Joe Biden nie planuje nakładać sankcje na kraje Unii Europejskiej zaangażowane w Nord Stream 2. Jednocześnie amerykański przywódca jest gotowy do ciągłego nakładania ograniczeń na rosyjskie firmy.

- Prezydent Biden powiedział: Jestem gotów co 90 dni nakładać sankcje na rosyjskie organizacje zaangażowane w budowę Nord Stream 2. On już to robił i będzie to robił nadal – podkreślił Sullivan.





