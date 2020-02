Donbas. Znów gorąco! Dzisiaj rano prorosyjscy separatyści znowu zaatakowali!

18.2.20 11:26

a co to znaczy "broń zabroniona"?



jeśli broń zabija niewinnych ludzi, to każda powinna być zabroniona!





a co to znaczy "broń zabroniona przez porozumienia mińskie"?



czy to znaczy tyle, że strony się umówiły w Mińsku, a bandycka szajka podgrzewaczy gwarantuje tą umowę, że można jakąś bronią mordować ludność cywilną?





nienormalne przedstawiane jest, jako norma,

opinię publiczną kształtuje interesowna międzynarodówka