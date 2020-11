Donatan kpi z artystów: ,,Teraz każdy powie, że by nie chciał''

- Teraz, kiedy rząd wstrzymał wypłaty dla "artystów", każdy napisze, że on by nie chciał i nie brał i gardzi tym - napisał na Facebooku Donatan, producent muzyczny.

Dodał też:

- A jak ogłosili, że rozdali 400 milionów, to mi się telefon urywał z pytaniami "Gdzie to można zgłosić? Jeszcze można? Ja nie wiedziałem, co trzeba zrobić?" Hahahahah.

Oraz:

- Swoją drogą mistrzowsko rząd pozamiatał krzykaczy, złapał ich na haczyk mamony, podzielił i skłócił świat muzyczny. Teraz ludzie też nienawidzą chciwych artystów. Nikt im nie będzie wierzył w anty rządowe deklaracje, skoro tak grzecznie wyciągali ręce po kasę. Socjotechnika 10/10. Szanuję!

W dniu dzisiejszym minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ogłosił wstrzymanie realizację wypłat ze środków Funduszu Wsparcia Kultury. Decyzja ministra wiąże się licznymi kontrowersjami oraz falą krytyki na temat tego projektu. Wicepremier polecił przekazanie listy beneficjentów, którym zostały w ramach funduszy przyznane środki, do pilnej ponownej weryfikacji.

mp/facebook