Donald Tusk krytykuje 500+. Pomoc dla rodzin jest ,,niemądra''

Donald Tusk ostro zaangażował się w polską politykę. W wywiadzie dla Radia Zet wyjątkowo krytycznie ocenił program 500+, który pomaga milionom polskich rodzin. "Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+, liczyłem wtedy, na co Polskę stać, a na co nie" - powiedział Tusk. "PiS dokonało wyboru: damy tyle, ile się da, nie bacząc na to, czy za parę lat wystarczy pieniędzy na ochronę zdrowia dzieci" - dodał. "Trzeba mądrzej wydawać pieniądze" - stwierdził Tusk.