Donald Trump: Demokraci usiłują ukraść wybory!

W Stanach Zjednoczonych trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich. Zdaniem urzędującego prezydenta Donalda Trumpa, Demokraci usiłują „ukraść” wybory.

„Wygrywamy wysoko, ale oni próbują ukraść wybory. Nigdy im na to nie pozwolimy”

- napisał Donald Trump na Twitterze i dodał:

„Głosy nie mogą być oddawane po zamknięciu urn”.

Wcześniej prezydent USA zapowiedział, że wygłosi wtorkowej nocy oświadczenie i mówił o „wielkim zwycięstwie”.

Jak już wiadomo, w wyborach oddano rekordową liczbę głosów korespondencyjnych. W stanach kluczowych, takich jak Pensylwania, liczone one będą na końcu, zaś cały proces potrwać może nawet kilka dni.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!