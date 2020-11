Donald Trump: Biden nie ma prawa ogłaszać zwycięstwa!

„Joe Biden nie powinien bezprawnie ubiegać się o prezydenturę” - pisze na Twitterze Donald Trump.

W Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu trwa liczenie głosów oddanych w wyborach. Wczoraj prezydent Trump obiecał, że kontynuowana będzie batalia prawna o prezydenturę w sytuacji, gdy Biden zbliża się do zdobycia wystarczającej do zwycięstwa liczby głosów elektorskich. W opublikowanym wczoraj przez jego sztab oświadczeniu dodał:

„Będziemy kontynuować ten proces w każdym aspekcie prawnym, żeby zapewnić, że Amerykanie mają zaufanie do naszego rządu. Nigdy nie zrezygnuję z walki o was i nasz naród”.

Jak podkreślił dalej we wpisie na twittrze, w któym podkreślił, że Biden nie powinien bezprawnie ubiegać się o prezydenturę, dodał że on sam też mógłby się tego domagać. Dodał:

„Postępowanie sądowe dopiero się rozpoczyna!”.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!