Domowe kiszenie z dodatkiem wiśni lub dębu

Barszcz z mlekiem migdałowym – brzmi jak idealny pomysł na letni obiad. Przepisem na ten rarytas podzieliła się na łamach tygodnika „Idziemy” Barbara Wiśniowska.

Oto, czego będziemy potrzebować:

1 burak | ćwiartka cukinii | 1 marchewka | ćwiartka selera | 5 ziemniaków | 2 ogórki kiszone lub woda z ogórków | mleko migdałowe | łyżeczka soli | przyprawy | do dekoracji szczawik zajęczy

Warzywa musimy drobno pokroić. Solimy i przyprawiamy buraki z ziemniakami, zalewamy je wodą i gotujemy przez 17 minut. Marchewki, cukinie i seler gotujemy 7 minut. Kiszonki, zgodnie ze wskazówkami Barbary Wiśniowskiej, dodajemy bezpośrednio na talerz, aby nie zabijać dobrych bakterii. Podobnie robimy z mlekiem migdałowym i szczawikiem, który nie tylko udekoruje naszą potrawę, ale dzięki witaminie C i szczawianom doda jej też kwaśnego smaku.

Co zrobić, aby barszcz był jeszcze smaczniejszy? Możemy sami ukisić ogórki, dodając do nich np. liść wiśni lub dębu. Jak to zrobić dowiesz się TUTAJ.

za: idziemy.pl