Domniemana córka Putina szefową moskiewskiego instytutu sztucznej inteligencji

Moshe Cvel 1.3.20 11:06

Gdzie kobieta ma dzidę?

Kłamca Putin a to jego córka byłeś materacem co ona dokonała w kwestii AI

Jakieś publikacje?

Państwo Dudowie to Polacy tak Samo Ich Córka,Zdolna i dobrze wychowana Polka.

I Katolicy , harcerze , miłość bliźniego

I te sprawy , uśmiech,radość pogoda ducha

To nie kłamliwa tuba syjonistami Jad Vashem ani oszczecy Polski i Polaków

z KGB Putin i Kantor kłamcy historyczni

niedouczeni ignoranci buraki w onucach nagłownych.