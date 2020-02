Dominikański teolog: Papież Franciszek idzie na zbyt duży kompromis z wrogami chrześcijaństwa

Leszek 11.2.20 13:16

TW 1025 Filozof



Pamiętnik Antyapostoła.



Po numerze widać, że jest już wtedy ich sporo.



Wstrząsająca opowieśd komunistycznego agenta, o działaniach, które prowadził po wstąpieniu do Polskiego Seminarium w 1938r i działalności kapłaoskiej niszczycielskiej wewnątrz kościoła katolickiego. Ujawnia on cele, jakie wyznaczono agentom komunistycznym działającym wewnątrz Kościoła katolickiego. Posiada numer; 1025 co świadczy, o ilości agentów kapłanów w momencie zwerbowania. Ma za zadanie zniszczyd Kościół Katolicki od wewnątrz poprzez zniesienie łaciny, ozdób kapłaoskich, obrazów, posągów, odejście od ołtarzy a zastąpienie zupełnie pustym stołem, porzucenie wszelkich Krzyży, aby Chrystus był uznany za człowieka a nie za Boga". Msza ma byd tylko wspólnym posiłkiem". ROZDZIAŁ 1 O TYM, JAK CZŁOWIEK BEZ IMIENIA PRAGNIE WYJAWIĆ NAJWIĘKSZĄ TAJEMNICĘ SWOJEGO ŻYCIA Sam zastanawiam się, skąd u mnie ta ochota, by spisad wspomnienia. To raczej osobliwe. Zdaje mi się, że sięgam po pióro, gdyż robię to w snach, a następnie odczuwam rodzaj przymusu - tak przynajmniej sobie wyobrażam - aby nie przerywad w świetle dnia. Ale to nie ma znaczenia - i tak nikt nie będzie czytał tych pamiętników. We właściwym czasie sam je zniszczę. *** Jestem człowiekiem bez imienia, nie mam rodziny, pochodzę znikąd, nic po sobie nie zostawię. Jestem jednym z tych, którymi pogardzają burżuje i biurokraci. To cała przyczyna mojego głupiego cierpienia, do którego przyczynili się także ci, którzy pragnęli mojego dobra. Gdybym tylko wiedział, jakie szczęście może z tego wyniknąd. Byłem jednak wówczas zbyt młody, by chodby domyślad się, na jakie wyżyny może mnie wynieśd moja młodzieocza niedola. Na samym początku byłem małym, bezimiennym chłopcem. Musiałem mied trzy lata. Płacząc, wlokłem się po jakiejś drodze. Był rok 1920 w Polsce. Mogę zatem przyjąd, że urodziłem się w 1917 roku, nic jednak nie potrafię powiedzied o miejscu urodzenia i o rodzicach. Zdaje mi się, że w tym wieku nie potrafiłem jeszcze dobrze mówid po polsku, może znałem kilka rosyjskich słów. Nie sądzę, abym potrafił się chodby przywitad po niemiecku. Kim byłem? Nie potrafiłem nawet wymówid własnego nazwiska. Miałem przecież imię, gdy ktoś je wypowiadał odwracałem spojrzenie w jego kierunku. 3