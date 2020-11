Dominikanin uważa kompromis aborcyjny za… ,,dobrostan społeczny’’

„Dobrostan społeczny” – tak znany dominikanin o. Paweł Gużyński nazywa kompromis aborcyjny, który zezwalał na aborcję eugeniczną. Dominikanin na antenie TVN24 wyraził poparcie dla odbywających się w Polsce manifestacji.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. tzw. przesłanki eugenicznej wywołało w Polsce falę protestów skrajnie lewicowych środowisk, które domagają się liberalizacji prawa aborcyjnego. W ramach wulgarnych manifestacji dochodzi do dewastacji kościołów i miejsc pamięci, atakowani są ludzie o odmiennych od uczestników protestów przekonaniach.

Tymczasem znany dominikanin przekonuje na antenie TVN24 o słuszności protestów i staje w obronie prawa do zabijania dzieci nienarodzonych:

- „Mój Kościół zrobił błędy i ja za to was przepraszam. Biskupi nie mają w tej chwili wystarczającej odwagi, by skrytykować rządzących za haniebną decyzję, która wywołała protesty w środku pandemii” – stwierdził o. Paweł Gużyński.

Duchowny przekonuje, że orzeczenie TK „naruszyło pewien dobrostan społeczny”, wobec czego za słuszne uważa odbywające się na ulicach protesty.

kak/PCh24.pl