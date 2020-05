Dominik Tarczyński do opozycji: Podpalacie Polskę

Leszek 31.5.20 11:18

Kto przy zdrowych zmysłach zakładając restaurację przeznaczoną dla politycznych VIP-ów (przecież ściągano ich tam esemesami od znanych im ludzi i przez szeptaną reklamę) umieszcza jej siedzibę w budynku, o którym powszechnie wiadomo, że spotykają się tam rosyjscy szpiedzy? Kto, jeśli nawet ma na nazwisku Sowa, nazwałby restaurację dla politycznych VIP- ów „Sowa & Przyjaciele” wiedząc, że powinni oni to skojarzyć z gen. Dukaczewskim i Stowarzyszeniem SOWA, które skupia najbardziej niebezpiecznych super agentów, nad którym władze nie panują?



Dlaczego ci politycy nie trzymali się z daleka od tej restauracji tylko ze względu na siedzibę jej właścicieli i nazwę? Czy cechowała ich tak wielka pewność siebie i arogancja czy gwarancje, które otrzymali, i których byli pewni (i zostali „jak dzieci” zrobieni „na szaro”)?



Jaki tutaj był czytelny, towarzyszący tylko głównemu celowi akcji, przekaz skierowany do polityków PO? Wydaje się on oczywisty: podskakiwaliście i kara was nie ominęła.



Czołówka Platformy została upokorzona i nie mogła nawet pisnąć przeżywając to upokorzenie w milczeniu i skrycie. Ktoś może powiedzieć: to wygląda tak, jakby to była tylko zemsta SOWY na PO za coś (np. za to, że po upadku rządu Kaczyńskiego i dojściu do władzy PO nie reaktywowała WSI czy nie rozdała wśród jej liderów odpowiednich synekur). Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, by SOWA sama z siebie zdecydowała się na doprowadzenie do miażdżącego zwycięstwa PiS tylko po to, by się zemścić na PO.



PiS to był przecież wróg nr 1 WSI (również ideowo) i, wydawałoby się, że po dojściu do władzy może jej ludziom jeszcze bardziej zaszkodzić. Ktoś może powiedzieć, że to był układ pomiędzy SOWA a liderami PiS. SOWA zobowiązuje się osłabić PO, a PiS zobowiązuje się nie ruszać SOWY po zwycięstwie. Faktycznie PiS nie rusza ani SOWY ani SKW (Służby Kontrwywiadu Wojskowego), ale może to być tylko reakcja na nauczkę jaką otrzymała od WSI formacja Jarosława Kaczyńskiego (utraciła władzę w 2007 r.). Taki układ wydaje się całkowicie nieprawdopodobny. Mógłby się przecież wydać i to byłby koniec PiS. Poza tym w takiej sytuacji PiS stałby się zakładnikiem SOWY, bo SOWA mogłaby szantażować liderów PiS i grozić ujawnieniem układu, a za to żądać coraz więcej i więcej.



Jeśli ktoś ma tylko podstawową wiedzę o sposobie działania służb specjalnych wie, że podejmując jakąś ważną akcję, której ujawnienie może pociągnąć za sobą katastrofalne skutki, tworzą dziesiątki „tropów”, które wskazywałyby, że zrobił to ktoś inny.



Istnienie tylu „tropów” wskazujących na SOWĘ mogłoby zatem świadczyć o tym, że albo SOWA nie miała z tym nic wspólnego albo, że jej ludzie, który tu „grali”(jeśli w ogóle „grali”) działali na zamówienie kogoś innego (oczywiście SOWIE mogłoby to „pasować” jako coś co tworzy jej odpowiedni image i wskazuje na jej silę).





Kto to mógłby być?





Tylko prawdziwa Sowa, czyli masoneria.