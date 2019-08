"Dokładnie 11 lat temu Rosja zaatakowała Gruzję"

kalinka 8.8.19 21:40

agent CIA ścigany obecnie listem gończym w Gruzji Saakaszwili atakuje w nocy miasto Cchinwali , w wyniku tego bandyckiego bombardowanie ginie ponad 700 osób, w wyniku nasilenia akcji zbrojnej przez Gruzinów następuje atak na wojska rosyjskie , na odpowiedź nie trzeba było długo czekać tym bardziej, że Gruzini chcieli zając strategiczny tunel, akcja wojsk specjalnych rosyjskich była tak błyskotliwa, że udało się pojmać instruktorów wojskowych z USA i Izraela, obłąkaniec Saakaszwili postanowił wdać się w pełną wojnę z Rosją, w wyniku tej inwestycji CIA Rosja w 5 dni całkowicie rozbiła armię gruzińską, nikt w CIA i Unii ni spodziewał się, że Rosjanom zajmie to tylko 5 dni i ich czołgi stanęły prawie u wrót stolicy Gruzji , panika jaka wtedy ogarnęła USA, Unię i NATO spowodowała, że wysłano do Moskwy przedstawiciela w osobie prezydenta Francji (z nikim innym Putin by wtedy nie rozmawiał) aby ubłagał Putina aby zatrzymał ofensywę na Stolicę Gruzji, zaoferowano Rosji wtedy dużą pomoc gospodarcza, gdy już było wiadomo, że Sarkozy załatwił sprawę z Putinem i wojska Rosyjskie powstrzymały dalszą ofensywę należało te klęskę USA przekuć w sukces i wysłano tam Kaczyńskiego z 3 nic nie znaczącymi prezydentami aby stworzyć mit , że to Kaczyński powstrzymał Putina i całą armię rosyjska, w tym czasie NATO prowadziły rozmowę stowarzyszeniowe z Gruzją i zostały one z powody tej wojny zerwane , Unia uznała za agresora Gruzję (ciekawe dlaczego w PIS ta kwestia jest totalnie przemilczana) i uznano, że Rosja podjęła nie współmierne środki co do sytuacji, podczas lotu do Gruzji pilot rządowego Tupolewa otrzymał informację o niebezpieczeństwie w okolicy lotniska i podjął decyzję o zmianie lotniska, za to pisowski aparatczyk Karski (to ten co po pijaku szalał na Cyprze) z mównicy sejmowej wykrzykiwał jak on pilota ukarze za to , że nie słuchał Kaczyńskiego i nie wykonał jego polecenia, ten sam pilot leciał z tym samym Kaczyńskim do Smoleńska i tam też zapewne wymuszono na nim lądowanie i u wiadomo jak to się skończyło