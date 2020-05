Dodatkowe wsparcie dla branży transportowej w związku z pandemią COVID-19

katolicka kretynizacja polski 8.5.20 11:29

szMateuszek pyerdoli jak reżimowa TVP o sukcesach... tyle że bez pokrycia! O tym że unia nie dała centa, samolot z Chin na telefon .deszcz pieniędzy zrzucany ze śmigłowca, jak nikt nie zadaje pytań to tak. Dał na kryzys i ratowanie gospodarki ponad 200 miliardów i jeszcze dołożył kolejne ale nic go nie obchodzi że pieniędzy ludzie nie dostali, widać to po coraz większej fali protestów do jakich zaczyna dochodzi! ALE RZĄD "DAŁ" I KROPKA I NIE MA O CZYM ROZMAWIAĆ! ! ! a kto twierdzi inaczej tow wróg, postkomuna itd.