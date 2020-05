Doda o cenzurze w „Trójce”: ‘Je***a’ ściema

Dam 18.5.20 10:46

Czyli niepuszczanie piosenek to teraz to samo, co zmiana listy po fakcie kiedy nielubiana piosenka wygrywa?



Fronda jak zwykle propagandę dla idiotów robi ale "ludzie są tak głupi, że to działa" (M. Morawiecki).



A propos, ten sam Morawiecki stwierdził, że cenzura jest ok, bo piosenka godziła w interesy narodu.

Ciekawe co następne będzie godzić w interes narodu? Osoby o innych poglądach?