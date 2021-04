Dobre wieści z MZ. Minister Niedzielski: Odwrócenie tendencji w III fali epidemii

Ministerstwo zdrowia poinformowało dziś o 30 546 nowych zakażeniach koronawirusem. Jest to pierwszy od dawna spadek w ujęciu tydzień do tygodnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że to kolejny sygnał wskazujący na odwrócenie tendencji w III fali epidemii.

O „pierwszym sygnale przełamania trendu w III fali” minister Adam Niedzielski mówił już wczoraj. Sygnałem tym jest spadek zleceń POZ na testy.

Teraz MZ ma kolejne dobre wiadomości, które wskazują, że III fala epidemii słabnie. Resort poinformował dziś o spadku zakażeń w ujęciu tydzień do tygodnia.

- „Dzisiejsza liczba nowych zakażeń jest mniejsza o 13% od odnotowanej tydzień temu. Ten spadek ma miejsce przy 100 tys wykonanych testów. To kolejny sygnał - po malejącej liczbie zleceń POZ na testy - wskazujący na odwrócenie tendencji w III fali. Bądźmy odpowiedzialni w te Święta!”

- napisał na Twitterze Adam Niedzielski.

Dzisiejsza liczba nowych zakażeń jest mniejsza o 13% od odnotowanej tydzień temu. Ten spadek ma miejsce przy 100 tys wykonanych testów. To kolejny sygnał - po malejącej liczbie zleceń POZ na testy - wskazujący na odwrócenie tendencji w III fali. Bądźmy odpowiedzialni w te Święta! pic.twitter.com/aN4NuF1X9S — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 2, 2021

kak/niezależna.pl