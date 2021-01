Dobre wieści! Szczepionka Pfizera radzi sobie z nową mutacją koronawirusa

„Badania przeprowadzone przez Pfizera we współpracy z Uniwersytetem w Teksasie wskazują, że szczepionka RNA jest skuteczna wobec koronawirusa z mutacją N501Y w genie kodującym białko S” – poinformował dr hab. Piotr Rzymski.

Jak podkreślił ekspert, N501Y to jedna z najważniejszych mutacji stwierdzonych w nowych wariantach koronawirusa – brytyjskim oraz afrykańskim.

Rzymski dodał:

„Sprawdzono to w testach wykorzystujących surowicę osób zaszczepionych dwoma dawkami preparatu Pfizera i nie stwierdzono, by mutacja ta w jakikolwiek sposób skuteczność preparatu znosiła. To bardzo dobra wiadomość”.

Jednocześnie ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaznaczył, że choć wspomniana mutacja jest bardzo istotna, obie odmiany wirusa mają też wiele innych mutacji, dlatego też wyniki badań uzyskanych przez amerykańskich naukowców traktowane są jako „wstępnie optymistycznego”.

Dodał:

„Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rezultaty kolejnych testów, które trwają zarówno dla szczepionki Pfizera, jak i Moderny. Pozostańmy jednak dobrej myśli”.

dam/PAP,Fronda.pl