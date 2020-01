Dobre wieści dla frankowiczów! Sąd unieważnił umowę z bankiem

No to spoko. Też mam taką sprawę w sądzie. Mam kredyt we frankach, bo mi oszuści innego nie chcieli dać. (Miałem 20parę lat i prowadziłem działalność gospodrczą - wobec czego bank postanowił mnie wytyrać)



No i wszystko byłoby spoko, gdyby nie debilna ustawa o sądach, wyrzygana przez debili PiSSowskich, dla ich własnych partyjnych korzyści.



Teraz prawnicy banków będą (i będą mieć do tego prawo) podważać wyroki sądów ze względu na niewłaściwe powołanie sędziów.



Dziękujemy karli pokurczu i pozostałe PiSSyny.

Debile

