Dobra wiadomość od ministra zdrowia! ,,Poziom ochrony przekracza 99 proc.’’

W ostatnim czasie resort zdrowia rzadko przekazuje dobre wiadomości na temat walki z pandemią. Dziś jednak pozytywne informacje podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Nadzieja na zakończenie pandemii leży w programie szczepień, z którym Polska radzi sobie bardzo dobrze. Szczepienia rzeczywiście chronią przed koronawirusem. Minister Niedzielski przekazał, że w grupie 5,5 mln zaszczepionych jedynie w przypadku 0,9 proc. osób pojawił się dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2.

- „Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9 proc. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99 proc.”

- przekazał dziś minister zdrowia za pośrednictwem Twittera.

Z zaprezentowanego przez ministra wykresu wynika, że spośród wyników dodatnich ponad połowę stanowiła grupa osób, u której nie minęło 14 dni od podania pierwszej dawki. 37,3 proc. to grupa, u której minęło więcej niż 14 dni od szczepienia pierwszą dawką. Niespełna 4 proc. stanowi grupa, u której od podania drugiej dawki nie minęło 14 dni, a 8,2 proc. to grupa, u której minęło od szczepienia drugą dawką więcej niż 14 dni.

