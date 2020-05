Do Watykanu dotarł transport z polską pomocą

katolicka kretynizacja polski 9.5.20 15:02

"To jest wyziębianie religijności. Zrobili wprost panikę, ludzie się przestraszyli. Mówili: nie wchodźcie do kościoła, tylko pięć osób. (...) Rozumiem, że trzeba zachować pewne przepisy higieniczne i zdrowie jest ważne, ale dla nas chrześcijan, katolików jest ważniejsze zdrowie ducha. My mamy życie wieczne. Widzę różne niebezpieczeństwa. Na szczęście w Polsce większość duchownych zachowała się z rozumem, ze zmysłem wiary" - mówił o. Rydzyk.



Kasa się kończy pazernemu nierobowi i wyje jak wieprz odrywany od koryta!