Do Sejmu trafił rozszerzony projekt bonu turystycznego

18.6.20 16:36

No popatrz, p. Bolsonaro też twierdził tak jak Ty.



https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-brazylii-prezydent-jair-bolsonaro-wycofal-sie-z-decyzji-o-zatajeniu-czesci-danych-o-epidemii-covid-19-4606882



https://www.tvp.info/48168038/brazylia-prezydent-zapowiada-pomoc-federalna-dla-miast-dotkietych-epidemia



A tu z 21 maja:

https://polskatimes.pl/koronawirus-w-brazylii-epidemia-szaleje-a-prezydent-jair-bolsonaro-mowi-ze-to-zwykla-grypa/ar/c1-14980769



Ile jest dzisiaj zachorowań? Prawie milion. Ile ofiar śmiertelnych? Circa 47 tys. I nie wygląda na to by był to koniec. Tak sobie myślę, że Bolsonaro chciał rozwiązać problem faweli.