Do Polski trafią inwestycje z Białorusi i Wielkiej Brytanii

- Sytuacja na Białorusi jest bardzo niestabilna, co powoduje również obawy wśród przedsiębiorców. Pracownicy z Białorusi na pewno bardzo chętnie przyszliby do Polski, by tu pracować. Jest u nas po prostu dużo stabilniej – powiedział w rozmowie z portalem wnp.pl Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych.

Sytuacja pandemiczna spowodowała m.in. spopularyzowanie usług cyfrowych w Polsce. Do tego doszły zawirowania polityczne na Białorusi oraz reorientacja Wielkiej Brytanii. To wszystko - jak wyjaśnia wiceminister – sprawia, że zwiększa się zainteresowanie inwestycjami zagranicznych koncernów w Polsce.

Piechowiak jako dodatkowy instrument mogący zachęcać inwestorów wskazuje możliwość przyznawania przez ministerstwo rozwoju grantów na inwestycje w określonych strefach.

Mamy tę przewagę nad innymi krajami Europy Wschodniej, że jesteśmy tu bardziej konkurencyjni – wskazuje wiceminister. - Większość tych inwestycji jest lokowana w Polsce – dodaje.



Jak prognozuje, z Wielkiej Brytanii do Polski mogą trafić „te części globalnych korporacji, które dotychczas na Wyspach prowadziły działalność, a po brexicie chcą nadal mieć dostęp do wspólnego, unijnego rynku”.





mp/wnp.pl