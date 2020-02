Szczerba drwi z modlitwy i atakuje PiS

Urszula 24.2.20 19:28

Niestety, katolicyzm to sekta, a ci sekciarze to ludzi podli, źli, nienawidzący innych, kłamliwi. Katolicy to bałwochwalcy, modlący się do malowideł i gipsowych figur. Nie zapomnę wyznania byłego katolika, który będąc w KK kościelnym stwierdził: ile ja się tego gipsu nacałowałem. Taka jest ta wasza sekta, ludzi zdemoralizowanych i zepsutych do szpiku kości.