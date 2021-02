DNO! Polityk PO kpi ze śmierci chorego dziecka

Przerażającym poziomem wrażliwości popisał się polityk Platformy Obywatelskiej Krzysztof Sławiński, który postanowił w mediach społecznościowych zadrwić sobie z matki śmiertelnie chorego dziecka. Kiedy jego wpis wywołał burzę, za swoją skandaliczną wypowiedź obwinił samą matką.

W ramach dyskusji dot. aborcji matka dziewczynki z bezczaszkowiem postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych swoim świadectwem. Opublikowała zdjęcie swojej córeczki, na której zabicie nie zgodziła się w czasie ciąży. Zdjęcie pochodzi sprzed dwóch lat. Dziewczynka zmarła wkrótce po porodzie.

Z matki zadrwił Krzysztof Sławiński z Platformy Obywatelskiej.

- „Proszę o zdjęcie, gdy skończy pierwszy rok życia” – zwrócił się do kobiety.

Po lawinie krytyki, jaka spadła na Sławińskiego, ten stwierdził, że odpowiedzialna jest matka, ponieważ wykorzystała zdjęcie dziecka.

- „Ta sama matka, nie waha się wykorzystywać zdjęcia zmarłego dziecka. Barbarzyństwo” – napisał.

Pan epatuje zdjeciami dzieci z ciezkimi uszkodzeniami nazywajac je "potworkami", a gdy matka pokazuje zdjecie swojego dziecka z wada letalna, ktore ukazuje jego czlowieczenstwo, Pan twierdzi, ze to barbarzynstwo.

No coz to aborcjonistyczna mentalnosc powoduje taka konfuzje.