Dlaczego ,,źli'' esbecy mają większe emerytury niż ci ,,dobrzy''?

PiotrS 10.10.19 11:33

Coś podobnego. Ktoś o tym wreszcie napisał. Wśród znajomych trąbię o tym od dawna.

Tzw. "ustawa dezubekizacyjna" jest głupia - jeden wielki bubel.

Ludzie, którzy pozytywnie przeszli weryfikację i pracowali w służbach Wolnej Polski są pokrzywdzeni. Słabe to jest tak bardzo, że nie znajduję odpowiednich epitetów na określenie.

Funkcjonariusze, których działania były złe na tyle, że nie przeszli komisji weryfikacyjnej, bądź nawet nie podchodzili do weryfikacji, bo wiedzieli że np. ich przesłuchiwanie połączone z torturami nie będzie wysoko ocenione w 1989r. przeszli do sektora prywatnego. Mieli kontakty i możliwości takie, jakich nie miał przeciętny Kowalski i w "biznesie" (w mojej ocenie nieuczciwie, nierówne szanse) dorobili się dużych pieniędzy i teraz pobierają wysokie emerytury z ZUS.

Nie wiem, kto tę ustawę pisał (wiadomo jedynie, kto firmuje), ale jest to tak słabe, że w swojej beznadziei zbliża się nawet do tragicznej reformy edukacyjnej przeprowadzonej ostatnio.